В Центробанке призвали Visa и Mastercard окончательно покинуть Россию – что станет с вашими картами?

Финансовая реальность в стране меняется на глазах: в Центробанке прямо заявили, что присутствие западных гигантов на нашем рынке больше не имеет никакого смысла.



Громкое заявление директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной прозвучало как финальный аккорд в долгой истории присутствия международных платежных систем в нашей стране. По словам высокопоставленного чиновника, Mastercard и Visa должны окончательно покинуть российский рынок. Причина звучит жестко и прагматично: эти компании больше не выполняют те функции, которые они ранее обеспечивали и которые делали их полезными для экономики и обычных потребителей. Фактически сегодня эти бренды превратились в фантомы, которые лишь формально числятся в реестрах.

Бренды-призраки в вашем кошельке

Ситуация, которая сложилась сегодня, выглядит парадоксально. В кошельках миллионов россиян все еще лежат карты с привычными логотипами Visa и Mastercard, но их "внутренняя жизнь" давно стала сугубо отечественной. С весны 2022 года, когда международные гиганты "выключили рубильник" для российских операций, все платежи внутри страны проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК).

"Они не выполняют те функции, которые должны были бы обеспечивать, чтобы это было полезно для рынка, для потребителей", — подчеркнула Бакина.

И это чистая правда: внутри России ваши покупки обрабатываются нашими мощностями, а за границей эти карты превратились в бесполезный кусок пластика. Держать их в реестрах — значит поддерживать иллюзию, которая никому не приносит пользы.

Что станет с вашими картами?

Главный вопрос, который волнует людей: нужно ли бежать в банк и срочно закрывать счета? Ответ ЦБ успокаивает, но настраивает на перемены.

Планомерная замена: карты Visa и Mastercard не превратятся в тыкву в один момент. Банки продолжат обслуживать их до истечения срока действия, после чего автоматически выдадут вам карту системы "Мир". Некоторые кредитные организации могут начать процесс досрочной замены, чтобы окончательно разорвать юридические связи с ушедшими брендами. Безопасность средств: ваши деньги привязаны не к логотипу на пластике, а к счету в российском банке. Уход платежных систем никак не влияет на сохранность накоплений. Вы по-прежнему сможете платить в магазинах, делать переводы и снимать наличные. Исчезновение привилегий: те, кто пользовался особыми программами лояльности от самих систем (например, доступом в бизнес-залы или страховками), уже давно почувствовали их отсутствие. Окончательный уход лишь зафиксирует эту реальность — теперь все "плюшки" будут только от российских банков и системы "Мир".

Конец эпохи глобализации

Призыв ЦБ — это не просто техническое решение, это символ окончательного разрыва с финансовой моделью 90-х и 2000-х годов. Тогда наличие западной карты считалось признаком успеха и открытости миру. Сегодня же это напоминание о зависимости, которую удалось преодолеть. Россия берет курс на полную автономию, внедряя цифровой рубль и развивая прямые связи с банками дружественных стран.

Visa и Mastercard превратились в "чемодан без ручки": нести тяжело, а пользы — ноль. ЦБ предлагает просто оставить этот груз на перроне истории. Для рядового потребителя это не обернется катастрофой — скорее, мы просто перестанем быть частью системы, которая в любой момент может быть использована как инструмент давления. Наступает время прагматизма: в кармане должно быть только то, что действительно работает и защищено государством.