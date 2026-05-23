Именины Земли: как найти свой "клад" 23 мая

Сегодня Земля празднует свои именины, и в благодарность за уважение она способна открыть посвященным свои самые сокровенные тайны и богатства.



23 мая — день апостола Симона Зилота. В народной традиции этот святой прочно ассоциируется с поиском кладов и золота. Считалось, что именно на Симона земля "открывается", и внимательный человек может увидеть знаки, указывающие на скрытые сокровища. Но золото — это не только монеты в сундуке. Клад — это новые возможности, неожиданное наследство или резкий карьерный взлет.

В этот день Земля — именинница. К ней относились с невероятным почтением. Категорически запрещалось втыкать в почву любые острые предметы: колья, лопаты, плуги. Земле нужно дать отдохнуть, и тогда она отплатит сторицей. Люди даже ходили по траве босиком, чтобы напитаться силой и здоровьем, которые не купишь ни за какие деньги.

Как поймать удачу 23 мая

Сегодня отличный день для сбора целебных трав. Считалось, что Симон придает растениям особую магическую силу. Соберите небольшой букет полевых цветов и принесите в дом — это очистит пространство от негатива и привлечет энергию процветания.

Что запрещено делать на Симона Зилота

Копать и пахать. Не тревожьте именинницу, иначе она заберет ваши силы и достаток.

Ссориться с близкими. Конфликты в этот день могут привести к затяжному разладу и финансовым потерям.

Прятать деньги. Сегодня их, наоборот, нужно "проветрить" — достать из заначек, пересчитать и аккуратно сложить обратно.

Если вы мечтаете о богатстве, 23 мая проведите простой ритуал: выйдите в поле или парк, поклонитесь на четыре стороны и поблагодарите Землю за все, что имеете. Искренняя благодарность — лучший ключ к любым сокровищницам мира.