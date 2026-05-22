"Укол дважды в год – и забудь о давлении": Мясников раскрыл будущее без ежедневных таблеток

Медицина стоит на пороге грандиозной революции, которая навсегда изменит жизнь миллионов гипертоников и избавит их от страха перед внезапным кризом.

Гипертония — коварный враг, который годами подтачивает здоровье, оставаясь незамеченным. Мы уже обсуждали, как почки и гормон альдостерон держат наше давление "на мушке". Но сегодня доктор Александр Мясников поднял еще более захватывающую тему: почему долгожданная вакцина от гипертонии с треском провалилась и какая фантастическая альтернатива пришла ей на смену.

Почему вакцина стала фиаско?

Идея казалась гениальной: ввести человеку препарат, который заставит иммунитет вырабатывать антитела против ангиотензина-2 — главного "сжимателя" наших сосудов. Нет ангиотензина — нет спазма — давление в норме. Но дьявол, как всегда, оказался в деталях.

Мясников подчеркивает: главная проблема вакцины — ее необратимость. Таблетку можно просто перестать пить, а вот вакцину "отменить" невозможно. Антитела будут циркулировать в крови месяцами. Представьте ситуацию: жара, обезвоживание, инфекция или, не дай бог, операция с потерей крови. В такие моменты организму жизненно необходимо поднять давление, чтобы спасти почки и мозг. Но вакцина блокирует этот механизм намертво. Итог может быть плачевным: резкое падение давления, отказ почек и опасный избыток калия. Кроме того, иммунитет у всех разный: одного вакцина "не возьмет", а другого доведет до обморока.

Революция на "заводе" клетки

На смену опасным вакцинам пришла технология будущего — препараты класса siRNA. Чтобы понять, как они работают, Мясников предлагает представить клетку как огромный завод.

ДНК — это секретные чертежи в сейфе. По ним делают рабочие копии — мРНК (своеобразные ксерокопии инструкций), которые несут прямо к станку. И уже по этим инструкциям штампуется "деталь" — тот самый ангиотензин, повышающий давление. Привычные нам "прилы" или "сартаны" пытаются бороться уже с готовой "деталью". А вот новые препараты действуют куда изящнее: они просто уничтожают саму инструкцию-ксерокопию. Нет приказа — станок стоит, давление не растет.

Свобода от таблеток: два укола в год

Главный козырь нового лекарства — его невероятная длительность. Его достаточно вводить всего дважды в год. Это звучит как сказка для миллионов пациентов. Сегодня статистика неумолима: каждый второй гипертоник рано или поздно забывает принять утреннюю таблетку. А пропуск дозы — это прямой путь к гипертоническому кризу, инсульту или инфаркту.

Новые "долгоиграющие" препараты — это не просто удобство, это спасение жизней. Они позволяют удерживать давление в узде постоянно, не давая ему шанса на коварный скачок. Пока препарат проходит клинические испытания и доработки, но доктор Мясников уверен: будущее за технологиями, которые позволяют забыть о болезни на месяцы, сделав всего один точный медицинский "выстрел".

22 мая 2026, 10:43
Александр Мясников. Фото: "Смотрим" / кадр из программы "Доктор Мясников"
"Макс"/ Доктор Мясников✓ Надежный источник

