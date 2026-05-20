Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей

Когда надежды больше нет, московские врачи буквально возвращают людей с того света, пересаживая органы и пришивая новые руки с невероятной скоростью.

Трансплантация органов в Москве перестала быть исключительно прерогативой федеральных научных центров и успешно интегрировалась в систему городской медицины. Как сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин, за последние пять лет количество подобных хирургических вмешательств в городе увеличилось более чем в два раза.

По словам главы города, пересадка органов зачастую является единственным методом лечения, позволяющим спасти жизнь пациента и обеспечить ему долгие годы активности. Статистика показывает уверенный рост: если в 2020 году московские хирурги провели 428 операций по трансплантации, то в 2025 году этот показатель достиг 859. На сегодняшний день в столице проживает более шести тысяч человек с пересаженными органами, которые ведут полноценный образ жизни.

Данный вид высокотехнологичной медицинской помощи в Москве сконцентрирован на базе четырех крупных стационаров: Боткинской больницы, Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, ГКБ №52 и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Достижения НИИ имени Н.В. Склифосовского

Особое место в развитии трансплантологии занимает НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, который является крупнейшим профильным центром столицы. Специалисты института выполняют все виды пересадок, включая сложные сочетанные операции, требующие работы мультидисциплинарных команд.

Только за 2025 год врачи центра провели более 400 трансплантаций. Общий опыт специалистов НИИ включает свыше трех тысяч пересадок почки, более 1,5 тысячи пересадок печени, 150 операций на сердце и свыше 100 — на легких. Некоторые направления, такие как трансплантация тонкой кишки или имплантация искусственного левого желудочка сердца, остаются уникальными для российской медицинской практики.

Кроме того, совершенствуются сами технологии проведения операций, что позволяет сокращать время нахождения пациента на операционном столе. Недавно хирурги установили своеобразный рекорд: успешная пересадка почки заняла всего один час 15 минут. Как отметил Сергей Собянин, сокращение времени вмешательства напрямую снижает нагрузку на организм пациента и ускоряет процесс восстановления.

Уникальные операции и новые методики

Институт активно развивает новые направления. В конце 2025 года была проведена сотая, юбилейная трансплантация легких — пациент, страдавших тяжелой патологией дыхательной системы, уже переведен на самостоятельное дыхание.

Значительным прорывом стала микрохирургия конечностей. Год назад в НИИ Склифосовского впервые в России успешно пересадили предплечье и кисть, а в феврале текущего года хирурги провели сложнейшую операцию по пересадке сразу двух донорских комплексов рук. Подготовка к вмешательству заняла больше года. Врачам потребовалось с ювелирной точностью соединить кости, сосуды, нервы и сухожилия. Реабилитация проходит успешно: спустя год первый пациент может управлять автомобилем, а второй восстановил способность удерживать мелкие предметы.

Также врачи разработали новый метод пересадки поджелудочной железы для пациентов с тяжелой формой диабета первого типа. Ранее для операции подходили только органы с двумя крупными кровеносными сосудами. В 2023 году специалисты института доказали, что орган может успешно функционировать и с одним сосудом (селезеночной артерией). Это открытие позволило значительно расширить пул донорских органов и увеличить шансы пациентов на своевременную помощь.

Реабилитация и комплексный подход

В Москве сформирован полноценный трансплантологический кластер, работающий по принципу замкнутого цикла. Пациенты получают сопровождение от этапа подготовки до пожизненного послеоперационного наблюдения.

Для решения задач реабилитации в 2025 году был открыт специализированный амбулаторный центр, где пациентов регулярно осматривают кардиологи, пульмонологи и гастроэнтерологи. Учитывая эмоциональную сложность процесса лечения, в НИИ Склифосовского также организована круглосуточная работа отделения медицинской психологии.

"Сегодня Институт Склифосовского — главный центр трансплантации в Москве. И я уверен — таковым он останется и в дальнейшем. В прошлом году мы приступили к строительству нового комплекса НИИ, чтобы сделать лечение по этому профилю еще доступнее и эффективнее", — резюмировал Сергей Собянин.