Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей

Ушел из жизни Владимир Молчанов Тесты Людмила Аринина переписала имущество на Ирину Пегову Игры Сонник

Топ новостей недели

Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенниковВслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успехВзломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех "Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон

Лента новостей

Среда 20 мая

17:06Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением 15:58Муцениеце раскрыла красивое имя дочери: Выбирал Петя 13:43Мэр Москвы сообщил об отражении атаки второго БПЛА на подлете к столице 13:29Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей 12:06"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян 10:46Агата Муцениеце решилась на отчаянный шаг, который шокировал преданных фанатов 09:38Почему развелись Федор Бондарчук и Паулина Андреева: официальные документы и история пары 00:47Деньги потекут рекой: совершите этот ритуал с водой 20 мая, чтобы разбогатеть 18:36Более 2 тыс. рейдов провели на железной дороге в Подмосковье с начала года 18:33Судьба обезьянки Панча: как отвергнутый малютка со своей плюшевой мамой превратился в бесстрашного героя 16:07Вместо смартфона: почему зумеры массово бегут в кинотеатры 14:43Разъяренный Кушанашвили назвал больную Лерчек мошенницей: Где фамилии врачей? 13:50"Таблетки не помогут": Мясников раскрыл правду о гормоне, который тайно убивает гипертоников 12:20Собянин рассказал о первом в мире космическом микроскопе, созданном в Москве 10:57Денежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс 09:33"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку 00:51Гороховое проклятие: что строго запрещено делать 19 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком 18:17"Живем слишком хорошо!": доктор Мясников назвал истинную причину вымирания страны и дал жесткий прогноз женщинам 16:52Смертельный штамм: в Конго вспыхнула лихорадка Эбола, которую не берут старые вакцины 15:27"Накладные животы и придурь": за что Боярский и хейтеры травят звезд, родивших после 45 13:36"Достали!": разъяренная Юлия Пересильд объявила тотальный бойкот прессе из-за подлой лжи о дочери 11:41Акиньшина родила Козловскому наследника с царским именем 10:47Названы 3 знака зодиака этим летом купят то, о чем боялись даже мечтать 09:31"Театр породил чудовище!": разгневанный Олег Меньшиков обругал Юру Борисова в костюме из фольги 01:05Чаша изобилия: как 18 мая навсегда изгнать из дома безденежье и пагубные привычки 18:21"Меня накрыло": Киркоров впал в зависимость и отдался в руки экстрасенса Петросяна 15:45"Не крадите у себя годы жизни, слушая идиотов: Мясников обьявил, кому статины нужны "без вариантов" 11:58Билет в высший свет: кого из знаков Зодиака в мае затянет в мир роскоши и закрытых вечеринок "для своих" 07:29Роковая ошибка 17 мая: как не оказаться у "разбитого корыта" в день Пелагии Заступницы 17:30"Полюбили с первого взгляда": семья Арзамасовой и Авербуха решилась на серьезный шаг 16:37Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 17 по 31 мая 15:04Ясновидящая назвала 3 знака зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа 12:10Онколог раскрыла, какой продукт ни в коем случае нельзя есть при раке 05:49Обязательно приготовьте это блюдо 16 мая, чтобы деньги сами шли в руки 18:14Ешьте это, чтобы не потерять разум: продукт из каждого холодильника блокирует развитие маразма 16:43Лекарство или яд: как одна ошибка в приеме таблеток может разрушить ваш желудок и обнулить лечение 14:35"Двадцать лет, Карл!": Мясников вскрыл правду об анализах клещей, которая шокирует 13:29Только эти 4 знака зодиака в мае вырвутся из офисного рабства и внезапно разбогатеют 13:13Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву 11:28"Идите к черту со своим враньем!": больной раком Кушанашвили размазал семью Чекалиных 09:26Похудевшая до неузнаваемости жена Цекало оказалась в инвалидном кресле 00:03 Барыш-день: как 15 мая привлечь в дом бешеные деньги и не спугнуть удачу 18:57Жители Урала в шоке от стоимости выступления Олега Газманова: "За чей счет банкет?" 17:19"Я стал жертвой!": в дом Ивана Янковского и Дианы Пожарской постучалась беда 15:07Рудковская цинично сорит миллионами, пока в семье Плющенко назревает катастрофа 13:02Жена Назарова молит Госдуму о возвращении в Россию из-за безденежья 10:40Звездный вердикт: для каких четырех знаков зодиака летняя интрижка закончится походом в ЗАГС 09:49В Орехово-Зуеве к 1 сентября откроется отремонтированная школа №16 09:37"Ни стыда, ни совести!": Дана Борисова и Алана Мамаева сцепились из-за смертельно больной Лерчек 00:34Золотой дождь из ниоткуда: кому икона "Нечаянная Радость" принесет богатство 14 мая
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей

Собянин: Операции по трансплантации становятся доступнее для москвичей
361

Когда надежды больше нет, московские врачи буквально возвращают людей с того света, пересаживая органы и пришивая новые руки с невероятной скоростью.

Трансплантация органов в Москве перестала быть исключительно прерогативой федеральных научных центров и успешно интегрировалась в систему городской медицины. Как сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин, за последние пять лет количество подобных хирургических вмешательств в городе увеличилось более чем в два раза.

По словам главы города, пересадка органов зачастую является единственным методом лечения, позволяющим спасти жизнь пациента и обеспечить ему долгие годы активности. Статистика показывает уверенный рост: если в 2020 году московские хирурги провели 428 операций по трансплантации, то в 2025 году этот показатель достиг 859. На сегодняшний день в столице проживает более шести тысяч человек с пересаженными органами, которые ведут полноценный образ жизни.

Данный вид высокотехнологичной медицинской помощи в Москве сконцентрирован на базе четырех крупных стационаров: Боткинской больницы, Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, ГКБ №52 и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Достижения НИИ имени Н.В. Склифосовского

Особое место в развитии трансплантологии занимает НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, который является крупнейшим профильным центром столицы. Специалисты института выполняют все виды пересадок, включая сложные сочетанные операции, требующие работы мультидисциплинарных команд.

Только за 2025 год врачи центра провели более 400 трансплантаций. Общий опыт специалистов НИИ включает свыше трех тысяч пересадок почки, более 1,5 тысячи пересадок печени, 150 операций на сердце и свыше 100 — на легких. Некоторые направления, такие как трансплантация тонкой кишки или имплантация искусственного левого желудочка сердца, остаются уникальными для российской медицинской практики.

Кроме того, совершенствуются сами технологии проведения операций, что позволяет сокращать время нахождения пациента на операционном столе. Недавно хирурги установили своеобразный рекорд: успешная пересадка почки заняла всего один час 15 минут. Как отметил Сергей Собянин, сокращение времени вмешательства напрямую снижает нагрузку на организм пациента и ускоряет процесс восстановления.

Уникальные операции и новые методики

Институт активно развивает новые направления. В конце 2025 года была проведена сотая, юбилейная трансплантация легких — пациент, страдавших тяжелой патологией дыхательной системы, уже переведен на самостоятельное дыхание.

Значительным прорывом стала микрохирургия конечностей. Год назад в НИИ Склифосовского впервые в России успешно пересадили предплечье и кисть, а в феврале текущего года хирурги провели сложнейшую операцию по пересадке сразу двух донорских комплексов рук. Подготовка к вмешательству заняла больше года. Врачам потребовалось с ювелирной точностью соединить кости, сосуды, нервы и сухожилия. Реабилитация проходит успешно: спустя год первый пациент может управлять автомобилем, а второй восстановил способность удерживать мелкие предметы.

Также врачи разработали новый метод пересадки поджелудочной железы для пациентов с тяжелой формой диабета первого типа. Ранее для операции подходили только органы с двумя крупными кровеносными сосудами. В 2023 году специалисты института доказали, что орган может успешно функционировать и с одним сосудом (селезеночной артерией). Это открытие позволило значительно расширить пул донорских органов и увеличить шансы пациентов на своевременную помощь.

Реабилитация и комплексный подход

В Москве сформирован полноценный трансплантологический кластер, работающий по принципу замкнутого цикла. Пациенты получают сопровождение от этапа подготовки до пожизненного послеоперационного наблюдения.

Для решения задач реабилитации в 2025 году был открыт специализированный амбулаторный центр, где пациентов регулярно осматривают кардиологи, пульмонологи и гастроэнтерологи. Учитывая эмоциональную сложность процесса лечения, в НИИ Склифосовского также организована круглосуточная работа отделения медицинской психологии.

"Сегодня Институт Склифосовского — главный центр трансплантации в Москве. И я уверен — таковым он останется и в дальнейшем. В прошлом году мы приступили к строительству нового комплекса НИИ, чтобы сделать лечение по этому профилю еще доступнее и эффективнее", — резюмировал Сергей Собянин.

Шоу-бизнес в Telegram

20 мая 2026, 13:29
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Mакс"✓ Надежный источник

Мэр Москвы сообщил об отражении атаки второго БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил об отражении атаки второго БПЛА на подлете к столице
Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили ударный беспилотник, пытавшийся атаковать столичный регион. Очередная попытка дестабилизировать обстановку в столице потерпела неудачу.

Более 2 тыс. рейдов провели на железной дороге в Подмосковье с начала года

Более 2 тыс. рейдов провели на железной дороге в Подмосковье с начала года
На железнодорожных станциях Московской области с начала 2026 года проведено свыше 2 тыс. профилактических рейдов и дежурств, сообщили в Минтрансе региона. «В Подмосковье продолжают проводить комплекс мероприятий по снижению числа смертельных случаев на железной дороге.

Собянин рассказал о первом в мире космическом микроскопе, созданном в Москве

Собянин рассказал о первом в мире космическом микроскопе, созданном в Москве
Московские инженеры совершили тихий, но по-настоящему грандиозный прорыв прямо на орбите Земли. Настоящая сенсация пришла из глубин космоса: первый в мире сканирующий зондовый микроскоп СММ-2000С, созданный в недрах московской особой экономической зоны "Технополис Москва", принес уникальные научные плоды.

Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву
Аэропорт Внуково скорректировал работу на фоне атак беспилотников. Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили семь беспилотников, летевших в направлении Москвы.

В Орехово-Зуеве к 1 сентября откроется отремонтированная школа №16

В Орехово-Зуеве к 1 сентября откроется отремонтированная школа №16
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход капитального ремонта школы №16 в Орехово-Зуеве, который должен завершиться к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства. «К капремонту основного корпуса СОШ №16 мы приступили осенью прошлого года.

Выбор читателей

19/05Втр"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку 18/05Пнд"Живем слишком хорошо!": доктор Мясников назвал истинную причину вымирания страны и дал жесткий прогноз женщинам 19/05ВтрДенежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс 19/05ВтрГороховое проклятие: что строго запрещено делать 19 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком 19/05Втр"Таблетки не помогут": Мясников раскрыл правду о гормоне, который тайно убивает гипертоников 19/05ВтрРазъяренный Кушанашвили назвал больную Лерчек мошенницей: Где фамилии врачей?