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Коронавирус
В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу

В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России. По словам специалиста, эпидемиологическая обстановка в стране стабилизировалась.
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В последние две недели ежедневный прирост заболевших COVID-19 составляет восемь или девять тысяч. Это свидетельствует о том, что Россия наконец-то вышла на плато по коронавирусу.

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Представитель ВОЗ отметила, что в стране делается огромное количество тестов на наличие инфекции. Это помогает вовремя выявить всех зараженных и начать незамедлительное лечение.

На вопрос, разрешит ли организация провести 24 июня парад Победы, Маргарет Харрис ответила положительно. Однако для этого необходимо разработать меры безопасности, которые помогут предотвратить распространение болезни.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась и улучшилась. В то же время он призвал глав регионов внимательно следить за эпидемиологической обстановкой и мгновенно реагировать на каждую проблему.

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По последним данным, в стране выявлено 449 834 инфицированных. Причем только половина случаев – 231 626 – являются активными. За весь период выздоровели и выписались из больниц 212 680 граждан, скончались 5 528 пациентов.

Автор: 5 июня 2020, 15:54 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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