Заявлено об опасности кондиционеров во время пандемии коронавируса

Специалист предупредил, что кондиционеры и вентиляторы могут угрожать здоровью, ведь они распространяют вирус на три-четыре метра. Такое расстояние в два раза больше предельно допустимой социальной дистанции во время пандемии.
Эксперт советует офисным работникам меньше пользоваться этими устройствами во избежание заражения. Кроме того, стоит опасаться сквозняка.
Если выбирать между кондиционером и вентилятором, то безопаснее первый, поскольку вентиляторы производят больший поток воздуха, считает Лукашев. Дома можно использовать все, что угодно.
"Кондиционер – это не какая-то особая опасность. А уж у себя дома можно использовать совершенно без ограничений", – пояснил вирусолог.
Напомним, что в России уханьскую заразу подхватили более 441 тысячи человек. Каждый день фиксируется около девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За три месяца скончались более пяти тысяч жителей страны, выздоровели свыше 204 тысяч.
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