В России коронавирус обнаружили почти у девяти тысяч человек за последние сутки

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о заразившихся COVID-19 в России. За все время уханьскую заразу подцепили 441108 человек, выздоровели 204623, умерли 5384.

По данным на 10:35 мск 4 июня за последние 24 часа в России коронавирус выявили у 8831 человека. 38,2% пациентов не имели симптомов. Выздоровели почти столько же жителей страны – 8666, скончались 169.

В столице России COVID-19 обнаружили у 1998 человек. Кстати, еще день назад в Москве был зафиксирован рекордно низкий за полтора месяца уровень заболеваемости (по данным на 3 мая – 1842 человека). 85% пациентов, которые поступили за последние сутки, младше 65 лет.

Второе место по количеству зараженных за день заняла Московская область. Там выявлено 767 новых случаев. Далее по списку идет Санкт-Петербург – 375 человек подхватили уханьскую заразу.

Режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 июня. В Москве и во многих других регионах России действует масочный режим.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что москвичи смогут вернуться к прежней жизни лишь в 2021 году. Соблюдать меры предосторожности необходимо до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса. Однако речь не идет о долгом карантине. В зависимости от обстановки ограничения постепенно будут снимать.