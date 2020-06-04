"Настало время": специалист Минздрава об отмене карантина

Всю Россию волнует лишь один вопрос: когда закончится карантин. Многие жители страны уверены, что необходимо отменять режим самоизоляции, ведь нынешняя ситуация негативно сказалась на финансовом благополучии. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова дала оптимистический прогноз и рассказала, готова ли страна к выходу из карантина.

На данный момент продолжают разрабатывать вакцину против коронавируса. Над ней трудятся ученые из разных стран, в том числе России. Лейла Намазова-Баранова утверждает, что вакцинация пройдет в несколько этапов. Сначала будут прививать пациентов, которые входят в группу риска. После этого вакцину получат другие граждане.

Многих пугает то, что препарат для иммунитета разрабатывается слишком быстро. Эксперт считает, что бояться нечего. Все лекарственные средства проходят полный цикл клинических исследований, о результатах которых будет проинформировано население страны, пишет "Экспресс-газета".

Однако сидеть на карантине до тех пор, пока не создадут вакцину против коронавируса, необязательно, отметила Намазова-Баранова. Снизить распространение COVID-19 можно с помощью соблюдения гигиенических норм и иммунопрофилактики.

"Ситуация стабильная, койки свободные в стационарах есть. Значит, настало время снимать ограничения", – заявила специалист Минздрава.

Все граждане уже запомнили, что мыть руки и соблюдать дистанцию необходимо. Однако также важно знать, что нужно начать укреплять иммунитет – высыпаться, заниматься физическими упражнениями и правильно питаться. Также эксперт порекомендовала всем, кто набрал лишние килограммы за время карантина, немедленно от них избавляться.