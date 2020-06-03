Известный врач о второй волне коронавируса в России: Не вижу предпосылок

Вторую волну коронавируса в России вряд ли стоит ждать в текущем году, считает врач, эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер. Он напомнил об огромном количестве несбывшихся прогнозов об эпидемии COVID-19.



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