В правительстве назвали срок полной отмены карантина в России

Полная отмена введенных из-за коронавируса в России ограничений возможна летом следующего года. Об этом говорится в общенациональном плане восстановления экономики, подготовленном правительством. По всей видимости, речь идет о разрешении массовых мероприятий.



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