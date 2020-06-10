Объявлено о сохранении масочного режима в России

Отмена карантина в России не означает, что можно забыть о средствах защиты. Масочный режим сохранится во всех регионах страны, передает сетевое издание "Москва 24". Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это решение связано с необходимостью обеспечить безопасность граждан.
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