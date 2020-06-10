В Москве от коронавируса умерли 3 085 человек

За последние сутки количество летальных случаев от коронавируса в Москве увеличилось на 56, передает телеканал "360". Общее число пациентов, умерших от этой болезни в столице за все время наблюдений, достигло 3 085.
Во всей стране, согласно официальной статистике, от коронавируса умерли 6 142 пациента. Всего выявлено 485 253 случая заражения.
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