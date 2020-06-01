Объявлено об опасности массового применения вакцины от коронавируса

По мнению специалиста, разработка препарата не терпит спешки, потому что при вакцинации здоровым людям вводятся болезнетворные организмы. Зверев отметил: если не получить подтверждения безопасности вакцины от коронавируса, угроза может быть смертельной.
В качестве примера он привел случаи с применением не до конца протестированной вакцины от лихорадки денге. Эксперт пояснил, в чем суть проблемы. Вакцина не является лекарством, которое можно применять с риском.
Зверев добавил, что за такое короткое время проверить надежность и эффективность вакцины от коронавируса просто не удастся. Академик напомнил, что вакцины, которые применяются сейчас, проверенные. Однако были и трагические случаи.
Генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин ранее заявил, что до конца 2021 года отказывается делать прививку от коронавируса из-за ее недоказанной надежности. Ситуация с распространением COVID-19 в России остается тревожной.
Как писали "Дни.ру", бывший главный санитарный врач Москвы, замдиректора НИИ имени Мечникова Николай Филатов усомнился в целесообразности создания вакцины от коронавируса. По его словам, вакцинировать от инфекции будут только тех, кто в очаге заболевания.
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