Врач предупредил россиян о риске развития астмы из-за длительного ношения маски

Кандидат медицинских наук Андрей Боклин порекомендовал россиянам отказаться от длительного ношения защитной маски. По его словам, это может привести к возникновению патологий дыхательных органов.

Специалист отметил, что надевать средства защиты рекомендуется только в местах массового скопления людей. Весь день ходить в маске не стоит, иначе к вечеру можно почувствовать недомогание.

Длительное ношение средств защиты может привести к кислородному голоданию, возникновению и развитию астмы или обострению болезни органов дыхания. "Маска – это в любом случае химия", – подчеркнул Андрей Боклин.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что маски не защитят человека от коронавируса. Они нужны для инфицированных, чтобы снизить риск распространения COVID-19. В свою очередь перчатки берегут кожу рук от раздражения, которое могут вызвать антисептики.

Отметим, что 1 июня в Москве был ужесточен масочный режим. Если раньше жители столицы должны были носить средства защиты только в магазине или транспорте, то теперь они обязаны надевать маски при каждом выходе из дома.

По последним данным, коронавирусом в России заразились 414 878 человек. Лидером по количеству инфицированных является Москва. Здесь выявили 183 088 случаев заболевания COVID-19. За весь период выздоровели 175 877 россиян, скончались 4 855 человек.