Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 1 июня Симптомы коронавируса

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Понедельник
1 июня
Лента новостей
16:21
"Харатьян в юбке": примерившая ретро-образ Собчак напугала россиян
16:21
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
16:15
"Очень скучаю": дочь Голуб поделилась сокровенным
15:59
Продажа украшений и слезы: Седокова рассказала о долгах за жилье
15:47
Павел Прилучный привез детям необычного питомца: В нашем животном мире пополнение
15:41
Смерть близкого человека: Леонид Якубович объявил печальную новость
15:35
"Бурные три года": бывшая жена Бондарчука откровенно о мужчинах после развода
15:23
"Старикашки": оклемавшихся Бабкину и Васильева погнали со сцены
15:07
"Не хочу с тобой жить!": Менщиков из "Дома-2" жестоко избил беременную жену из-за клубнички
15:00
"Мы мало пересекаемся": как изменилась жизнь Асмус и Харламова после скандала с "Текстом"
15:00
Появившийся ребенок разочаровал родившую Ларису Гузееву
14:56
"Меня очень расстроило": Бондарчук о свадьбе бывшего супруга с Андреевой
14:44
Бондарчук случайно свела мужа с Андреевой: Сказала Феде, что красивая актриса
14:43
Сергей Лазарев растрогал поклонников: Мои детки – моя любовь!
14:42
Покрасневшая Глюкоза удивила снимком без макияжа
14:41
Названы округа-лидеры по числу заражений COVID-19 в Московской области
14:38
Врач предупредил россиян о риске развития астмы из-за длительного ношения маски
14:09
Повышение пенсий в России c 1 июня: кому положены новые выплаты
14:04
Алла об этом молчала много лет: лучшая подруга Пугачевой рассекретила взрослого сына
14:03
"Слишком нежная фиалка": звезду "Дома-2" выгнали с необитаемого острова
13:55
Нетрадиционная любовь и антидепрессанты: как живет юная дочь Михаила Ефремова
13:42
На лидера петербургской рок-группы завели уголовное дело о педофилии
13:36
"Это кто?": актер Сафонов чуть не проворонил знакомство с будущей женой
13:24
Снявшийся в сериале от Netflix Алексей Воробьев показал снимки с площадки
13:20
"Так это грузчик!": таинственного возлюбленного Волочковой разоблачили
13:14
"Блондинки по понедельникам": Екатерина Стриженова разъехалась с мужем
13:03
Пьяный россиянин упал и погиб при попытке забраться в квартиру через окно
12:58
"Я могу завтра сдохнуть": взрослый сын-фрик живет за счет Яковлевой
12:48
"Целенаправленно занимался только сыном": муж Савельевой о декретном отпуске
12:47
Экс-муж Горбачевой признал измену и осудил откровенность артистки у Дудя
12:40
"А как же я?": малолетние сын и дочь сбежали от ошарашенной Арбениной
12:25
"Жестокая и ранящая колкость": Миддлтон объявила войну британским журналистам
12:21
Располневшая Меньшова призналась в главном страхе
12:20
В Москве 101-летняя женщина выздоровела от коронавируса
12:05
Виктор Логинов из сериала "Счастливы вместе" показал младшего сына: Точная копия
12:04
Сколько потеряли самые богатые россияне из-за коронавируса
11:55
Молодая медсестра с изящными формами тайно снималась для Playboy по ночам
11:43
"Мне это все не нужно": Жигунов сделал радикальный шаг из-за трагической любви
11:43
В Минтруде назвали число безработных в России
11:33
52-летняя Памела Андерсон хранит купальник из "Спасателей Малибу": Дефилирует в нем по гостиной
11:29
Лучше масок: вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19
11:21
Трампа спрятали в бункере из-за массовых беспорядков в США
11:07
Интимные ласки Костенко и Тарасова попали на камеру
11:04
О душе пора подумать: очередная молодуха бросила Джигарханяна
10:55
"Время не лечит": Макеева убита страшной трагедией
10:54
Вышел трейлер британского сериала про отравление Скрипалей
10:52
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
10:52
В США подозревают Москву в причастности к массовым беспорядкам в стране
10:40
Коронавирусом в России заразились свыше 414 тысяч человек
10:37
Курящих и пьющих россиян хотят включить в группу риска по коронавирусу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это было ужасно": Степаненко откровенно о разводе с Петросяном
"Я получила травму": Бузова сообщила о нападении
Заявившая о нетрадиционной ориентации дочь Ефремова задумалась об усыновлении ребенка
"Сердце остановилось навсегда": звезда шоу "Дом-2" раздавлена известием о смерти матери
"Шоу достойно ее талантов": потерпевшую крах Собчак гонят на "Дом-2"
Киркоров потратил баснословную сумму на кровать
Коронавирус
Врач предупредил россиян о риске развития астмы из-за длительного ношения маски

Врач предупредил россиян о риске развития астмы из-за длительного ношения маски

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Кандидат медицинских наук Андрей Боклин порекомендовал россиянам отказаться от длительного ношения защитной маски. По его словам, это может привести к возникновению патологий дыхательных органов.

Продолжение: Названы округа-лидеры по числу заражений COVID-19 в Московской области
прочитано 326 раз

Специалист отметил, что надевать средства защиты рекомендуется только в местах массового скопления людей. Весь день ходить в маске не стоит, иначе к вечеру можно почувствовать недомогание.

ПО ТЕМЕ

В Москве 101-летняя женщина выздоровела от коронавируса

Лучше масок: вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Длительное ношение средств защиты может привести к кислородному голоданию, возникновению и развитию астмы или обострению болезни органов дыхания. "Маска – это в любом случае химия", – подчеркнул Андрей Боклин.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что маски не защитят человека от коронавируса. Они нужны для инфицированных, чтобы снизить риск распространения COVID-19. В свою очередь перчатки берегут кожу рук от раздражения, которое могут вызвать антисептики.

Отметим, что 1 июня в Москве был ужесточен масочный режим. Если раньше жители столицы должны были носить средства защиты только в магазине или транспорте, то теперь они обязаны надевать маски при каждом выходе из дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По последним данным, коронавирусом в России заразились 414 878 человек. Лидером по количеству инфицированных является Москва. Здесь выявили 183 088 случаев заболевания COVID-19. За весь период выздоровели 175 877 россиян, скончались 4 855 человек.

Автор: 1 июня 2020, 14:38 Источник: "Говорит Москва" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Песков рассказал о важном личном поручении Путина по коронавирусу
ПНС пытается шантажировать Россию, поставив под угрозу жизни пленных ученых
Бывший депутат высказался о Зеленском начистоту: Мертвый лев
Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером

Шоу-бизнес

Продажа украшений и слезы: Седокова рассказала о долгах за жилье
Смерть близкого человека: Леонид Якубович объявил печальную новость
"Бурные три года": бывшая жена Бондарчука откровенно о мужчинах после развода
"Старикашки": оклемавшихся Бабкину и Васильева погнали со сцены

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Мы мало пересекаемся": как изменилась жизнь Асмус и Харламова после скандала с "Текстом"

У супругов есть разногласия
Шоу-бизнес

"Харатьян в юбке": примерившая ретро-образ Собчак напугала россиян

Артиста предстала в странном наряде
Шоу-бизнес

"Очень скучаю": дочь Голуб поделилась сокровенным

Анастасия опубликовала интимное фото
Шоу-бизнес

Бондарчук случайно свела мужа с Андреевой: Сказала Феде, что красивая актриса

Редактор была под впечатлением от девушки

Гороскоп

Совет на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+