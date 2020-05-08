Психолог: Защитные маски лишат человечество самого важного

На тревожные последствия ношения масок обратил внимание профессор социальной психологии из Университета Амстердама Гербен ван Клейф. Как пишет РИА Новости, защитные ткани на лицах мешают людям коммуницировать, а это является одной из важной составляющих общества.
Эксперт отметил, что человек – это социальное животное, для которого важно распознавать эмоции, этому он учится с детства. Маски лишают его невербального общения, а ведь во время такого процесса собеседник может сказать куда больше.
Профессор назвал процесс ношения масок не только сложным и неудобным, но и жутковатым. Он переживает, что впоследствии социальная жизнь будет нарушена и приведет к большему дискомфорту. Уже сейчас из-за режима самоизоляции человек не может видеться с родными и близкими людьми и выражать перед ними свои эмоции и чувства.
Напомним, 11 марта в мире объявили о пандемии коронавируса, первая вспышка которого произошла месяцами ранее в Китае. Почти за 20 недель на планете выявили почти четыре миллиона случаев заражения COVID-19. Инфекция унесла 270 тысяч жизней. Выздоровели от коронавируса 1,3 миллиона человек.
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