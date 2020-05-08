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Психолог: Защитные маски лишат человечество самого важного

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Специалист рассказал о социальных последствиях ношения масок. О них мало кто задумывается.

Продолжение: В Подмосковье продлили режим самоизоляции
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На тревожные последствия ношения масок обратил внимание профессор социальной психологии из Университета Амстердама Гербен ван Клейф. Как пишет РИА Новости, защитные ткани на лицах мешают людям коммуницировать, а это является одной из важной составляющих общества.

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Эксперт отметил, что человек – это социальное животное, для которого важно распознавать эмоции, этому он учится с детства. Маски лишают его невербального общения, а ведь во время такого процесса собеседник может сказать куда больше.

Профессор назвал процесс ношения масок не только сложным и неудобным, но и жутковатым. Он переживает, что впоследствии социальная жизнь будет нарушена и приведет к большему дискомфорту. Уже сейчас из-за режима самоизоляции человек не может видеться с родными и близкими людьми и выражать перед ними свои эмоции и чувства.

Напомним, 11 марта в мире объявили о пандемии коронавируса, первая вспышка которого произошла месяцами ранее в Китае. Почти за 20 недель на планете выявили почти четыре миллиона случаев заражения COVID-19. Инфекция унесла 270 тысяч жизней. Выздоровели от коронавируса 1,3 миллиона человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 8 мая 2020, 08:37 Источник: РИА Новости • •Надежный источник

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