"Бессмысленные требования": Путин призвал не перегибать палку с карантином

Ограничительные меры при спаде эпидемии коронавируса и возвращении к нормальной жизни необходимо использовать разумно, перегибать палку недопустимо, отметил Путин. По его словам, нужно проанализировать санитарные и профилактические меры во всех отраслях.
Глава государства предостерег от формальных и "бессмысленных требований" по отношению к малому бизнесу, сильно ослабевшему из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом в России. По его словам, ограничения должны быть соразмерны риску.
По последним данным, коронавирусом в России заразились свыше 175 тысяч человек. За сутки выявлено более 11 тысяч новых случаев, из них 6,7 тысячи пришлись на Москву.
В столице 7 мая ввели новые требования для борьбы с распространением коронавируса. На общественном транспорте, а также в магазинах, аптеках и других местах массового скопления людей необходимо надевать маски и перчатки. За нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.
В России с конца марта действует режим всеобщей изоляции. Не работает сфера услуг, закрыты торговые центры, непродовольственные магазины. Ранее Владимир Путин продлил режим карантина из-за коронавируса до 11 мая включительно.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Саша Петров фильм
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??