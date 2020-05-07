Этого еще не хватало: коронавирус надолго остается на волосах

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн вновь предупредил россиян об особенностях коронавируса. Специалист предупредил, что инфекция остается в том числе и на волосах и может держаться на них несколько дней. Чтобы избежать заражения, необходимо не только мыть голову, но и носить головной убор, который по возвращении домой необходимо снимать.
Также эксперт напомнил о важности соблюдать дистанцию даже в тех городах, где нет строгих ограничительных мер. Нужно держаться от других людей на расстоянии нескольких метров. Во время прогулки в компании необходимо надевать маски.
Важно знать, что угроза заражения коронавирусом есть не только в больших городах, но и в области. Многие сейчас предпочитают ездить на дачу, думая, что за городом риск подхватить заразу минимальный. Однако это не так. В любом случае важно избегать скопления людей, пишет Пятый канал.
По состоянию на 13:40 (мск) 7 мая в стране выявлено свыше 177288 случаев заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни 1628 человек, выздоровели 23830 жителей страны. Таким образом, Россия занимает пятое место по количеству зараженных за все время.
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