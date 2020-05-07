Рекордное число: коронавирусом в России за сутки заболели больше 11 тысяч человек

К 7 мая 2020 года в России число пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, достигло отметки в 177 160 человек. За минувшие сутки этот показатель увеличился на рекордное число – в стране было зарегистрирован 11 231 новый случай.
Число людей, которым удалось полностью выздороветь, за день выросло на 2476 человек и достигло показателя в 23 803 пациента. Летальных исходов за весь период было зафиксировано 1625, этот показатель возрос на 88 смертей.
Коронавирус в Москве диагностировали за сутки у 6 703 человек, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с эпидемией. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом на весь город, таким образом, составляет 92 676 человек.
Напомним, ранее о том, что ждать замедления темпов прироста новых заболевших коронавирусом в России не стоит, предупреждал телеведущий Дмитрий Киселев. "Своим поведением не заслужили плато, а значит – и послабления ограничений", – подчеркнул журналист.
По оценкам телеведущего, если темпы распространения болезни сохранятся, до 10 мая коронавирус в России затронет уже 200 тысяч человек. Это является большой угрозой для страны, что заставляет задуматься о сохранении целого ряда карантинных ограничений.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Саша Петров фильм
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??