"Делает поправки": раскрыто странное развитие коронавируса в России

Коронавирус в России развивается не так, как в других странах. Соответственно, и полностью копировать международный опыт борьбы с болезнью не стоит. Этого, по словам Геннадия Онищенко, и не происходит.
Бывший главный санитарный врач отметил, что в России внимательно изучают действия других стран для борьбы с эпидемией, однако и учитывают тот факт, что в нашей стране болезнь ведет себя странно. "Коронавирус делает поправки на наши региональные особенности", – цитирует НСН Геннадия Онищенко.
Как показывает статистика, на сегодня коронавирус в России в разных регионах страны демонстрирует разные показатели распространения. Соотвественно, и борьба с болезнью должна идти с упором на конкретные показатели, а не на общую ситуацию.
Тем не менее, Геннадий Онищенко выразил сомнение в необходимости ужесточения карантина в России. Тут он призвал опираться на опыт других стран, где распространение эпидемии уже взято под контроль.
"Вирус сейчас уже выдыхается", – заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке. И даже в условиях карантина, считает он, экономика в России должна оставаться в рабочем состоянии.
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