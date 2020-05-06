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Коронавирус

Больше 10,5 тысячи заболевших: пандемия коронавируса в России приблизилась к рекорду

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Скорость распространения эпидемии коронавируса в России достигла пугающих показателей. Последние новости показывают, что болезнь может поставить новые печальные рекорды.

Продолжение: Совещание Путина по коронавирусу: отмена или продление карантина
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Согласно данным официальной статистики, по состоянию на 6 мая 2020 года число пациентов с коронавирусом в России достигло отметки в 165 929 человек. За сутки этот показатель возрос на 10 559 заразившихся, что близко к рекордным значениям. Коме того, за минувший день было зарегистрировано 86 летальных исходов, выздороветь смогли 1462 человека.

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В Москве стало на 5 858 больных коронавирусом больше, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с эпидемией. Всего в городе зарегистрировано 85 973 пациента с подтвержденным диагнозом. Из них выздоровели 8 458 выздоровели, 866 – погибли.

Напомним, последние новости показали, что коронавирус в России распространяется с большой скоростью. Ранее общественность надеялась, что эпидемия достигнет своего пика уже к началу мая, однако сейчас эксперты сходятся во мнении, что прогнозировать течение пандемии крайне затруднительно.

Москва продолжает оставаться в списке регионов, которые наиболее серьезно пострадали от коронавируса в России. В связи с этим в городе введены строгие правила карантина. Во всей стране режим вынужденных выходных действует до 11 мая.

Ожидается, что после этого числа начнется постепенное смягчение ограничений. Однако как именно будет выглядеть процесс, будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом регионе.

Автор: 6 мая 2020, 10:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Комарова Кристина
Ответить
А самолеты все прибывают с больными толстосумами из Америки....! Их то вылечат за бешеные деньги. А нас?????
1

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