Почти 300 тысяч: коронавирус в России дошел до важной отметки

К 19 мая 2020 года число людей, у которых в России диагностирован коронавирус, достигло 299 941. За все время среди пациентов было зафиксировано 2837 летальных исхода. Выздороветь к этому моменту успели 76 130 человек.
За сутки число зараженных коронавирусом пациентов увеличилось на 9 263. Этот показатель чуть меньше, чем был зафиксирован днем ранее. Эксперты отмечают, что, судя по данным статистики за несколько дней, темпы распространения эпидемии в России замедлились. Сообщается, что за сутки погибли 115 больных. Выздороветь смогли 5 921 пациент.
Напомним, коронавирус в России распространялся со все более увеличивающимися темпами до середины мая. После официальная статистика стала демонстрировать снижение скорости распространения эпидемии.
Специалисты стали осторожно предполагать, что, возможно, Россия наконец прошла пик коронавируса. После этого, согласно прогнозам, последует период плато, а затем начнется снижение скорости распространения болезни.
Подобные показатели сделают возможной отмену карантина в России. Сейчас решение о снятии или смягчении ограничительных мер принимаются в каждом регионе в зависимости от объективных показателей и рекомендаций специалистов.
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