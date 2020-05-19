Почти 300 тысяч: коронавирус в России дошел до важной отметки

По состояния на 19 мая 2020 года статистика показывает постепенное замедление распространения коронавируса в России. Однако общее число пациентов с этим диагнозом продолжает увеличиваться и уже вплотную приблизилось к важной отметке в 300 тысяч.

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