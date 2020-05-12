Постирать и отпарить: россиянам рассказали о правилах использования защитных масок

Медицинские маски, которые в процессе ношения стали влажными, следует утилизировать. Многоразовые – тщательно постирать.

Терапевт высшей категории Лариса Алексеева объяснила россиянам, как правильно носить защитные маски, а также какие из них наиболее эффективны. По словам специалиста, лучше всего надевать одноразовую медицинскую маску, которая имеет три слоя. Такое средство защиты сделано по всем канонам здравоохранения. Однако маску необходимо менять очень часто, до того, как на ней начнет скапливаться влага.

Тем людям, которые хотят максимально снизить риск заражения, следует использовать как одноразовую, так и многоразовую маски. Что касается последних, то их необходимо не только стирать, но и отпаривать. Прикасаться к внутренней стороне категорически запрещается, потому что вирус может попасть на руки, а потом и в организм.

Для выхода на улицу следует взять несколько масок, чтобы при необходимости одну из них можно было сразу поменять. Кстати, по мнению специалиста, если здоровый человек ходит в общественных местах в маске, то риск заражения коронавирусом составляет всего 30 процентов, при этом если он соблюдает дистанцию с другими людьми в два метра.

По состоянию на 12 мая в стране выявлено свыше 232 тысяч граждан, которые подхватили уханьскую заразу. Скончались свыше двух тысяч человек, выздоровели – 43,5 тысячи. Таким образом, Россия занимает третье место по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом.