В Москве резко упал индекс самоизоляции

Специалисты "Яндекс" сообщили, что днем 12 мая в Москве индекс самоизоляции достиг рекордно низкой отметки – 2,2 балла. Это означает, что на улицах города много людей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продлении режима самоизоляции до 31 мая. Со вторника, 12 мая, в общественном транспорте и магазинах москвичи обязаны носить маски и перчатки.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Хамелиона
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?