Напряженная: обстановке в России из-за коронавируса дали оценку

По состоянию на 12 мая 2020 года обстановку в России из-за коронавируса можно оценить как напряженную, рассказала Анна Попова. "Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется", – подчеркнула она.
При этом темпов прироста скорости распространения эпидемии в России не наблюдается. "Последние десять суток общее количество числа зарегистрированных в России заболевших новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же", – подчеркнула Анна Попова.
Таким образом, получается, что число людей, у которых диагностирован коронавирус, увеличивается. Однако растет этот показатель практически линейно, что может указывать на выход эпидемии на долгожданное плато.
Заболеваемость в стране зафиксирована на уровне в 158,3 случая заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек. Среди других стран по этому показателю Россия находится в пятом десятке.
Анна Попова подчеркнула, что неправильно сравнивать абсолютные показатели числа заболевших. "Совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 миллионов и в стране, население которой не превышает десять миллионов", – заметила она.
При этом важно понимать, что от всех зарегистрированных в России больных коронавирусом в больницах находятся только 28,4% людей. В остальных случаях они находятся дома.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Хамелиона
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?