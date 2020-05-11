Совещание Путина 11 мая по продлению нерабочих дней – прямая трансляция

Дату видеоконференции по ситуации с распространением коронавируса обозначил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Повестка, за исключением вопроса о продлении нерабочих дней, будет традиционной: Владимир Путин, министры, глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин обсудят эффект ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19.
"Завтра у президента запланировано совещание", – кратко высказался 10 мая Песков. Во сколько состоится онлайн-конференция Путина по коронавирусу, на момент написания статьи неизвестно.
Необходимость провести совещание именно 11 мая связана с окончанием режима нерабочих дней, объявленного президентом в конце апреля. Официально он действует до 12 мая.
Прямая трансляция – совещание Путина по коронавирусу
Важные видеоконференции президента России по борьбе с COVID-19 транслируются по телевидению. Эта онлайн-встреча главы государства с министрами не должна стать исключением – ее будут показывать все федеральные телеканалы.
Прямая трансляция совещания Путина по коронавирусу 11 мая будет вестись и на YouTube. Видео можно будет посмотреть в режиме онлайн на "Дни.ру".
Продление нерабочих дней
Последнее решение Путина по режиму нерабочих дней в России было принято в конце апреля. Тогда глава государства распорядился оставить его в действии до конца майских праздников.
Многие ждут, что сегодня, 11 мая, президент объявит о продлении нерабочих дней в России до лета. Некоторые специалисты считают, что это неизбежно: остановить распространение COVID-19 в стране пока не удалось.
Не исключено, что во время совещания Путина по коронавируса полномочия о введении режима нерабочих дней будут возложены на глав регионов. Губернаторы уже сейчас могут самостоятельно регулировать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Коронавирус в России
Напомним, что наша страна входит в топ-10 по количеству зараженных COVID-19. С начала мая каждый день выявляют около 10 тысяч россиян с коронавирусом.
Общее число заболевших, по данным на раннее утро 11 мая, перевалило за 200 тысяч. Больше всего инфицированных в Москве – свыше 109 тысяч. Погибли 1915 человек, в столице – 1068.
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