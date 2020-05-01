Россиян предупредили об особенности коронавируса

Директор научно-исследовательского института имени Склифосовского (НИИ) Сергей Петриков рассказал, какая особенность есть у коронавируса. Согласно недавнему высказыванию эксперта, из-за этой инфекции появляется возможность внезапного изменения самочувствия у пациентов.
Например, зараженный COVID-19 человек хорошо себя чувствует, однако позже ситуация может кардинально измениться, буквально в один день. Бывали случаи, что пациент быстро умирал, рассказал Петриков во время беседы с телеканалом "Россия 1".
Специалист призвал жителей страны по возможности не выходить из дома. Сейчас важно "перетерпеть" режим самоизоляции, чтобы потом вернуться к нормальной жизни.
На сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса по России не обнадеживающая. За все время COVID-19 был обнаружен у 114 тысяч человек. Скончались более одной тысячи жителей, выздоровели – 13,2 тысяч. Пока Россия занимает восьмое место среди всех стран мира по количеству заразившихся коронавирусом. Больше всего людей подхватили COVID-19 в США – более одного миллиона. Всего на планете инфекцию обнаружили у 3,328 миллионов человек.
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