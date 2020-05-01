Почти 8 тысяч больных за сутки: появились неутешительные данные о коронавирусе в России

Неутешительные данные сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом, всего в стране зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом.
Лидером по числу инфицированных остается Москва. Там заболевание выявили еще у 3 561 жителя. За ней следуют Московская область и Санкт-Петербург, где зафиксировали 797 и 349 случаев соответственно.
За сутки полностью выздоровели 1 601 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 96 пациентов.
Вечером 30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что у него выявили COVID-19. Несмотря на это правительство будет работать в штатном режиме. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Андрей Белоусов.
28 апреля президент Владимир Путин обратился к народу в связи с ситуацией с коронавирусом в России. Глава страны объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно. Он уточнил, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно.
Напомним, по всей России действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено выходить на улицу только для посещения медучреждения, поездок на работу и похода в магазин или аптеку. В Москве для передвижения на общественном и личном транспорте была введена пропускная система.
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