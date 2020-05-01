Вышли на плато: сделано заявление о ситуации с коронавирусом в России

В эфире программы "Док-Ток" на Первом канале специалист отметила, что в России снизился прирост новых случаев заболевания COVID-19. В последние дни число заразившихся колеблется между 5-6 тысячами. По мнению Вероники Скворцовой, это говорит о том, что страна находится на плато.
Руководитель ФМБА также выразила надежду, что скоро в России будет зарегистрирована тест-система на выявление антител к коронавирусу. Она позволит определить тех, кто уже переболел инфекцией, а также оценить эффективность препаратов против смертельного заболевания. Также эта система поможет собрать данные об иммунитете населения.
28 апреля президент Владимир Путин выступил с третьим обращением к народу в связи с ситуацией с коронавирусом. Лидер объявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно. Он уточнил, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно с 12 мая.
По последним данным, коронавирусом в России заразились 106 498 граждан. Большинство случаев (53 739) зафиксировано в Москве. За весь период выздоровели 11 619 человек. Жертвами инфекции стали 1 073 пациента.
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