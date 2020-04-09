Названы страшные последствия коронавируса для организма

По словам специалиста, у пациента с COVID-19 может развиться сердечная недостаточность. Это вероятно на фоне тяжелейшего токсического процесса.
Он добавил, что вирусно-бактериальная пневмония – это тяжелое воспаление, которое может привести к сепсису и развитию полиорганной недостаточности. Эксперт отметил, что если речь идет о миокардите, то подразумевается аутоиммунная реакция на миокард, сообщает RT.
Примечательно, что такие ужасные последствия от коронавируса могут быть даже у тех, кто никогда не имел никаких заболеваний сердца. Особенно – если человек перенес болезнь в тяжелой форме.
Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается сложной. Болезнь успела затронуть больше десяти тысяч человек. Большая часть инфицированных находится в Москве. В городе объявлен карантин, в стране действует режим вынужденных выходных и самоизоляции.
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