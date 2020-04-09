Названы страшные последствия коронавируса для организма

Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Алексей Федоров рассказал об опасности коронавирусной инфекции. Тяжелые заболевания могут появиться даже у тех, кто не имел проблем с сердцем.



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