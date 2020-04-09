Больше десяти тысяч: коронавирус в России достиг пугающих масштабов

Специалисты предупреждали, что пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил, и число людей, у которых будут выявлять болезнь, может только расти. Последние новости показывают, что они были правы.
Согласно данным официальной статистики, коронавирус в России всего за сутки подтвердился у 1459 человек из 50 регионов страны. Кроме того, за день умерли 13 инфицированных, выздоровели 118.
В столице зафиксировано 857 новых случаев, передает оперативный штаб Москвы по ситуации с эпидемией. В городе на сегодняшний день насчитывается 6698 заболевших.
К 9 апреля 2020 года коронавирус в России затронул 10 131 человека в 81 регионе страны. За весь период было официально подтверждено 76 случаев смерти от болезни. Выздоровели 698 пациентов.
Напомним, 8 апреля появилась информация о том, что за день в России коронавирус подтвердился более чем у тысячи человек. Сейчас этот показатель вплотную приблизился к полутора тысячам. Специалисты пока не берутся прогнозировать, какой окажется цифра на пике эпидемии в стране.
После достижения наивысшей точки по уровню числа заболевших в день статистика заражения коронавирусом продемонстрирует определенное плато, когда показатели будут оставаться на одном уровне, напоминают эксперты. Затем скорость распространения болезни начнет уменьшаться.
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