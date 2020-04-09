Ученые нашли безопасное лекарство от коронавируса

Препарат против паразитов под названием "Ивермектин" продолжает преподносить сюрпризы научному сообществу. Выяснилось, что рассматривать его можно как лекарство от коронавируса.



Еще в 2015 году Нобелевскую премию за достижения в области медицины получил Сатоси Амура, который обнаружил в почве выделяемое микробактериями вещество авамектин. Ученый установил, что оно безвредно для млекопитающих, однако способно парализовать нервную систему круглых червей – нематод.

На основе авамектина был создан препарат против паразитов "Ивермектин". Спустя несколько лет выяснилось, что это средство губительно для комаров и может использоваться для борьбы с малярией. Теперь ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне предложили применять его как лекарство от коронавируса.

Свои научные изыскания они опубликовали в журнале Antiviral Research. Специалисты выяснили, что всего за сутки "Ивермектин" снижает количество вредоносной РНК коронавируса в клетках на 95%, передает Life. По мнению ученых, лекарство способно снизить риск осложнений и ограничить распространение болезни.

Эффективность лекарства от коронавируса оценили и в России. "Это относится также к другим коронавирусам, относится к ВИЧ-инфекции, а также к РНК-вирусам, которые вызывают ежегодные респираторные заболевания", – цитирует РИА Новости главного врача Ильинской больницы Алексея Живова.

Он отметил, что на человеке эффективность этого лекарства от коронавируса не проверяли. Лабораторные исследования пока проводились в пробирке и на мышах. Однако "Ивермектин" прошел все испытания, когда оценивались его противопаразитные свойства. С уверенностью можно говорить о том, что для людей он безопасен.