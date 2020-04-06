"Должны догнать Ниццу": Малахов отправил россиян строить курорты

Андрей Малахов побеседовал в прямом эфире с писателем Михаилом Зыгарем. Пандемия коронавируса стала главной темой разговора. Телеведущий сделал свои прогнозы и поразмышлял, что ждет Россию после карантина.
Оказалось, что Малахов совсем не переживает по поводу самоизоляции. Он готов просидеть дома все лето, лишь бы в стране закончилось распространение COVID-19.
Журналист понимает, что любителям путешествий нелегко, однако из закрытого авиасообщения можно извлечь выгоду. Например, взяться за курорты своей страны, сделать роскошные территории для отдыха.
"Если мы будем закрыты, наконец-то российские курорты поймут, что они должны догнать Ниццу и Ибицу", – сказал Малахов.
Богатым россиянам Андрей предложил самим возвести элитные курорты в России.
Телеведущий не видит проблемы и в том, что мир после пандемии будет более контролируемым. Журналист также рекомендовал не беспокоиться тем, кто во времена СССР наблюдал пустые полки в магазинах.
По его словам, продовольствия и бытовых товаров хватит всем. А людям, которые покупают имбирь за огромные суммы, Малахов посоветовал посадить нужные растения в огороде.
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