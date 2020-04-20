На сайте Думы появится раздел о господдержке в условиях коронавируса

В конце апреля на официальном сайте Госдумы будет запущен раздел "Меры поддержки в условиях COVID-19". Он будет информировать граждан о мерах поддержки в условиях коронавирусной инфекции. Создать раздел поручил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.



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