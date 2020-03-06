Коронавирус атаковал Москву: число заболевших резко выросло

Тревожную информацию сообщили в оперативном штабе по борьбе
с коронавирусом. Ранее в России было отмечено семь случаев заболевания, за 6
марта цифра выросла почти вдвое: одно заражение выявили в Нижнем Новгороде и
сразу пять – в Москве.
До этого в российской столице был один подтвержденный случай. Коронавирус обнаружили у вернувшегося из Италии мужчины. Его поместили под наблюдение врачей, началась проверка его родственников, друзей и знакомых, а также тех, кто летел с ним одним рейсом.
На фоне роста числа заболевших коммунальные службы в Москве приступили к масштабной дезинфекции. Работникам предстоит обработать общественный транспорт – более 8,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Также обеззараживаются поезда метро.
Повышенные меры безопасности приняты в столичных аэропортах. Прибывшим в Москву измеряют температуру. Особое внимание уделяют тем, кто прибыл из стран с самой сложной эпидемиологической обстановкой.
Не радует и общемировая статистика по коронавирусу COVID-19. Число заболевших превысило 100 тысяч человек, 3405 умерли. Первую строчку по числу инфицированных по-прежнему занимает Китай, следом идут Южная Корея, Италия и Иран. В Роспотребнадзоре россиян призвали воздержаться от посещения этих стран.
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