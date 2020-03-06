Известный врач объявил о создании лекарства от коронавируса

Для лечения коронавирусной инфекции якобы подходит препарат
под названием "Протефлазид". Об этом сообщает портал "РБК-Украина" со
ссылкой на страницу Гриневича в "Фейсбук".
Эффективность препарата ученые изначально обнаружили при помощи компьютерной модели, созданной китайскими специалистами. Открытие было сделано при использовании метода докинга. "Действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса", – цитируют журналисты ученого.
В настоящее время ученые по всему миру работают над вакциной. Ее разработкой занимаются специалисты в Азии, Европе и Соединенных Штатах. Ранее сообщалось, что в Поднебесной начали тестировать вакцину от коронавируса на животных. Планируется, что испытание на людях может начаться во второй половине 2020 года.
На 6 марта коронавирусом по всему миру заболели 97 тысяч человек. Умерли почти 3,4 тысячи человек, большая часть – в материковом Китае. Выздоровели – более 53 тысяч.
В России зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. Один из них выявлен в Москве – заболел прилетевший из Италии мужчина. Его поместили под наблюдением врачей, специалисты проверяют его родственников, друзей, знакомых и попутчиков.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности из-за коронавируса. Вернувшиеся в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой должны сообщать об этом властям. Серьезные меры безопасности приняты в аэропортах, школах и детских садах.
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