Россиянам разрешили выходить из дома по СМС-пропускам

С 28 марта в России действует карантинный режим. Некоторые регионы ввели особые меры безопасности – запретили жителям покидать место изоляции без веской причины. В Республике Татарстан людей начали выпускать по специальным СМС.

В Республике Татарстан ввели специальные СМС-пропуска, по которым можно покинуть дом, отмечается на региональном портале. Чтобы получить такое сообщение, необходимо отправить на определенный номер слово "Выход". Через некоторое время придет код, который действует один час. За это время можно выйти из дома по неотложным делам.

СМС можно получить два раза за день. Также необходимо знать: пропуск действует в радиусе одного километра от дома. Если человек выйдет за пределы ограниченной площади, к нему может подойти полицейский и привлечь к ответственности. Если необходимо отправиться на работу, гражданин получает уникальный код, не ограничивающий в передвижениях.

По состоянию на 31 марта в России зарегистрировано 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 73 регионах страны. Оправились от вируса 142 человека, скончались – 19. Источник данных – "Яндекс.Карты".