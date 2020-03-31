Мужчина замаскировался под куст ради выхода из дома в карантин

Житель британского города Стивенидж нацепил на себя костюм в виде куста, чтобы незаметно выйти на улицу и избежать штрафа за нарушение карантина. Его заметили передвигающимся по улице рывками, а рядом были два "мусорных мешка", сообщает ТВ Центр.
Очевидцы предполагают, что в мешки мужчина нарядил своих детей, чтобы дать им возможность выйти на улицу. Однако на кадрах опубликованной в Сети видеозаписи их нет.
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