Сделано заявление о связи коронавируса с бесплодием

Академик Владимир Чехонин заявил, что пока нельзя говорить о прямой взаимосвязи коронавируса с бесплодием. Тем не менее, отрицать этот факт невозможно.
По его словам, для ясности картины требуется провести еще множество исследований. "Для ответа на такие вопросы нужны академический опыт, экспериментальные подтверждения, глубокий анализ", – подчеркнул специалист.
Слухи о влиянии коронавируса на бесплодие появились после официального сообщения на правительственном сайте китайской провинции Хубэй. Власти заявили о проверке работы репродуктивной системы тех граждан, которым удалось излечиться от инфекции. Спустя некоторое время постановление было удалено по необъяснимым причинам.
Ученые Хуачжунского университета науки и технологий отметили, что SARS-CoV-2 может связываться с рецептором ACE2, пишет РИА Новости. Это значит, что он может спровоцировать не только проблемы с сердцем, почками и тонкой кишкой, но и вызвать серьезные болезни репродуктивной системы у мужчин.
Популярные темы форума
Обращение президента к народу
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
Коронавирус у Льва Лещенко