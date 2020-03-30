"Корона сильнее вируса": россиянки рискнули здоровьем детей ради селфи с Оксаной Федоровой

Безответственностью отличились организаторы конкурса "Краса Новосибирска 2020". Мероприятие должны были перенести из-за эпидемии коронавируса в России, но делать этого не стали. Теперь организаторов могут лишить лицензии.
На конкурс красоты прилетела и "Мисс Вселенная-2002" Оксана Федорова. Директор конкурса "Краса Новосибирска" Мария Филиппова оправдалась за то, что даже под запретом массовых мероприятий провела его. По словам женщины, матери девочек-участниц умоляли ее не отменять финал.
Дети мечтали увидеть Оксану Федорову. Родители повели себя на редкость беспечно. "Решили, что мы – крепкие сибиряки, и наша корона – сильнее вируса", – цитирует мать одной из конкурсанток сайт "Комсомольская правда". По словам женщины, на сцене все участницы были без масок, а в остальное время носили их.
Отметим, ситуация с коронавирусом в России с каждым днем усугубляется. Из-за угрозы распространения опасной инфекции в нашей стране принят ряд экстренных мер. В частности, текущая неделя объявлена нерабочей. За последние сутки в нашей стране выявлено 302 новых случая, из них 212 в Москве. Общее число заболевших COVID-19 достигло 1836 человек.
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