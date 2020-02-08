Заразились сотни людей: еще один смертоносный вирус "вспыхнул" в США

Вспышка норовируса произошла в одном из казино американского штата Луизиана. Заболевание поразило сразу 200 человек.
Глава местного министерства здравоохранения Лейси Кавано заявила, что пока неизвестно, откуда взялся вирус. Но, по словам специалиста, это не имеет значения. Гораздо важнее то, что инфекция опасна и крайне заразна.
Американские СМИ уже проинформировали общественность о вспышке инфекции. В настоящее время известно, что вирус уже начал активно передаваться другим людям, сообщает телеканал "Царьград".
Врачи отмечают, что одним из основных симптомов норовируса является кишечная инфекция, которая сопровождается различными нарушениями в пищеварительной системе. По данным медиков, вирус может передаваться при непосредственном контакте с больным или через пищу. Эксперты обращают внимание, что каждый год жертвами норовируса только лишь в США становятся порядка трех сотен человек.
Популярные темы форума
Жизнь вечная в молодом теле.
Отказался встречаться с жирной
Травят на работе
Хочу бросить с детьми жену
Обслуживающий персонал в России это жесть.
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Малахов собирает грязь
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
90%Россиян поддержали поправки в конституции,вообше только ,что услышала ,от вас.
Я хочу любви