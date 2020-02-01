Передается через глаза: в России сделано ужасающее заявление о коронавирусе

Азнаурян подтвердил, что при контакте со слизистой оболочкой глаз можно занести коронавирус в организм. Это произойдет в том случае, если на руках будет достаточное количество 2019-nCoV, пишет сайт "Комсомольская правда".
Уточняется, что присутствие вируса может проявляться симптомами конъюнктивита. "Для заражения достаточно потереть глаза, случайно коснуться слизистой, нажать на веки, прикоснувшись к ресницам", – предупредил эксперт.
Стоит отметить, что доказательств реальной опасности коронавируса для зрения на сегодняшний день нет. "Эксперименты проводились только при внутриглазном введении вируса и при наличии всех местных проявлений воспалительного процесса", – резюмировал Азнаурян.
Медики обследовали всех людей, которые контактировали с двумя зараженными коронавирусом пациентами из Тюменской области и Забайкалья. Результаты частично уже известны.
Сообщается, что больше никто не был заражен. "На сегодняшний день обследуется круг лиц. По части уже пришли результаты – они отрицательные. Сегодня терапия идет в плановом режиме, и противоэпидемические мероприятия проводятся в штатном режиме", – рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко
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