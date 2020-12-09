Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 декабря 2020 года

Вакцина от коронавируса позволит значительно смягчить, а затем и вовсе отменить эпидемиологические ограничения как в России, так и во всем мире. Впрочем, пока программа по массовому применению препаратов находится только на стадии проработки.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 660 073
- Умерли – 9 496
- Выздоровели – 501 403
Коронавирус в России
- Заболели – 2 515 009
- Умерли – 44 163
- Выздоровели – 1 981 526
Коронавирус в мире
- Заболели – 68 265 714
- Умерли – 1 557 220
- Выздоровели – 47 161 336
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Подросток
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Какая должна быть женская грудь?