Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 декабря 2020 года

Последние новости пестрят сообщениями не только о все новых антирекордах распространения коронавируса в мире, но и дарят надежду на то, что уже в ближайшем будущем человечество найдет способ побороть болезнь. Речь идет о начале кампании по вакцинации в разных странах.

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