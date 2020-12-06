Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 декабря 2020 года

Вакцина от коронавируса изначально рассматривалась как необходимое условие для победы над COVID-19 в мировом масштабе. Дальнейшие событие показали, что это был очень точный прогноз.
Сейчас в мире существует несколько препаратов, которые претендуют на то, чтобы стать инструментом победы над эпидемией. В России испытание прошли уже две разработки. Уже в ближайшее время вакцины будут доступны желающим.
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