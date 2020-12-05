"Мы все получим этот вирус": врач об эпидемиологической ситуации в России

Пульмонолог уверен, большинство заражений происходят не из-за прямого контакта с больным. Всему виной являются "тихие" носители коронавируса. Многие пациенты, переносящие инфекцию на ногах, не задумываются о тех последствиях, которые разворачиваются после их прогулок.
Если верить Александру Карабиенко, то ежедневно сообщается о 20-25 процентов болеющих бессимптомно. Эти граждане хорошо себя чувствуют, у них нет ни кашля, ни температуры, ни других симптомов, но они все равно являются главными распространителями вируса.
"Рано или поздно все мы обязательно получим этот вирус. Через глоток свежего воздуха. Как мы можем остановить поток воздуха, в котором витают миллиарды тел вируса? Нам что, не дышать? Или дышать только в противогазе круглосуточно в течение года или двух?", – заявил медицинский работник.
Стоит отметить, что Карабиенко назвал сразу несколько плюсов массовой вакцинации. При помощи специальной прививки возможно избежать тяжелых случаев заболевания, но не избавиться от вируса совсем.
Врач напомнил, что главное – сохранять спокойствие и четко осознавать, что изолировать себя от внешнего мира мы не сможем никакой вакциной и никакими масками. Напомним, ранее с подобными заявлениями выступал член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.
Медицинский специалист подчеркивал, что массовая вакцинация крайне необходима, так как сейчас переболеть COVID-19 в тяжелой форме могут намного больше людей, чем при условной первой волне.
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