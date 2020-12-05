"Мы все получим этот вирус": врач об эпидемиологической ситуации в России

Александр Карабиненко публично заявил, что гражданам не стоит бояться заражения коронавирусной инфекцией. По словам именитого врача, так или иначе все россияне могут заразиться COVID-19, поскольку вирус циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными больными.



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