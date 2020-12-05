Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 декабря 2020 года

Коронавирус в России сегодня устанавливает все новые и новые рекорды. Россия вошла в пятерку стран-лидеров по объему суточного прироста заболеваемости: уже длительное время ежедневно выявляется свыше 25 тысяч новых зараженных. Самая тяжелая ситуация, однако, по-прежнему наблюдается в США, где прирост составляет свыше 90 тысяч человек в сутки, а общее число заболевших перевалило за 14 миллионов человек.
Самые большие надежды специалисты возлагают на вакцины, многие из которых уже прошли необходимые испытания и поступили в производство. Мэр российской столицы Сергей Собянин в пятницу сообщил о начале вакцинации от коронавируса в Москве. За первые пять часов со старта программы на участие в ней записались пять тысяч человек. Уже завтра в городе откроются прививочные пункты, в которых гражданам будут вводить отечественный препарат "Спутник V", разработанный в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 632 057
- Умерли –9 203
- Выздоровели –478 724
Коронавирус в России
- Заболели – 2 402 949
- Умерли – 42 176
- Выздоровели – 1 888 752
Коронавирус в мире
- Заболели – 65 220 557
- Умерли –1 506 251
- Выздоровели – 45 072 796
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