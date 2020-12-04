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Коронавирус
Вакцинация от коронавируса в Москве: как встать в очередь на прививку

Вакцинация от коронавируса в Москве: как встать в очередь на прививку

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
С 5 декабря в Москве стартует кампания по вакцинации граждан от коронавируса. Кто может рассчитывать на на приоритетный доступ к препарату и как встать в очередь на прививку читайте в инструкции Дни.ру.
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Когда в Москве начнут вакцинацию от коронавируса

Прививочные пункты откроют свои двери для желающих получить прививку от ковида уже 5 декабря. При этом встать в электронную очередь можно будет уже с 4 декабря.

Кто может привиться от ковида

Пока в Москве еще не накоплены излишки вакцины "Спутник V" от коронавируса, расчитывать на приоритетный доступ к препарату может только ограниченный круг лиц. Городские власти приняли решение, что в первую очередь записаться на вакцинацию могут горожане, ежедневно вынужденные контактировать со множеством людей. Речь идет о работниках из следующих сфер:

  • образования,
  • здравоохранения,
  • городских социальных служб.

    • В самое ближайшее время, по мере поступления в столицу дополнительных партий вакцины от коронавируса, этот список будет расширяться.

    Как встать в электронную очередь

    Записаться на вакцинацию можно будет самостоятельно при помощи портала mos.ru. Пользователь сможет выбрать подходящий для него прививочный пункт и ближайшую удобную дату. Расписание доступно на две недели вперед. На вторую прививку система запишет человека автоматически после того, как ему сделают первую.

    Что нужно для получения вакцины от COVID-19

    Для того, чтобы принять участие в вакцинации от коронавируса в Москве необходимо прикрепиться к столичной поликлинике.

  • паспорт,
  • полис ОМС,
  • документ, подтверждающий факт работы в сфере образования, здравоохранения или в соцслужбах города.

    • Кто не сможет сделать прививку вакцины от коронавируса

  • дети моложе 18 лет,
  • пожилые люди старше 60 лет,
  • те, кто не прикреплен к поликлинике в Москве,
  • участники первого теста вакцины "Спутник V"
  • болеющие ОРВИ или болевшие меньше двух недель назад,
  • беременные и кормящие матери,
  • делавшие другие прививки менее 30 дней назад.

    • Отметим, вакцинация от коронавируса в Москве начнется с 5 декабря. Желающим будут делать прививку препаратом "Спутник V", испытания которой завершились недавно. Пока расчитывать на первоочередной доступ к препарату могут не все. Городские власти обещают, что одновременно с дополнительными поставками вакцины от ковида этот перечень будет расширяться.

    Автор: 4 декабря 2020, 11:21 Источник: блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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