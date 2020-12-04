Вакцинация от коронавируса в Москве: как встать в очередь на прививку

Когда в Москве начнут вакцинацию от коронавируса
Прививочные пункты откроют свои двери для желающих получить прививку от ковида уже 5 декабря. При этом встать в электронную очередь можно будет уже с 4 декабря.
Кто может привиться от ковида
Пока в Москве еще не накоплены излишки вакцины "Спутник V" от коронавируса, расчитывать на приоритетный доступ к препарату может только ограниченный круг лиц. Городские власти приняли решение, что в первую очередь записаться на вакцинацию могут горожане, ежедневно вынужденные контактировать со множеством людей. Речь идет о работниках из следующих сфер:
В самое ближайшее время, по мере поступления в столицу дополнительных партий вакцины от коронавируса, этот список будет расширяться.
Как встать в электронную очередь
Записаться на вакцинацию можно будет самостоятельно при помощи портала mos.ru. Пользователь сможет выбрать подходящий для него прививочный пункт и ближайшую удобную дату. Расписание доступно на две недели вперед. На вторую прививку система запишет человека автоматически после того, как ему сделают первую.
Что нужно для получения вакцины от COVID-19
Для того, чтобы принять участие в вакцинации от коронавируса в Москве необходимо прикрепиться к столичной поликлинике.
Кто не сможет сделать прививку вакцины от коронавируса
Отметим, вакцинация от коронавируса в Москве начнется с 5 декабря. Желающим будут делать прививку препаратом "Спутник V", испытания которой завершились недавно. Пока расчитывать на первоочередной доступ к препарату могут не все. Городские власти обещают, что одновременно с дополнительными поставками вакцины от ковида этот перечень будет расширяться.
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