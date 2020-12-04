Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 декабря 2020 года

Сейчас в нашей стране действует всеобщий масочный режим. Вместе с тем, вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что столичные власти надеются отменить основную часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, к середине 2021 года.
По его словам, к этому времени чиновники рассчитывают, что экономика мегаполиса перейдет к плановому, динамичному восстановлению. Ефимов добавил, что власти не планируют вводить дополнительных мер по борьбе с COVID-19 в новогодние каникулы.
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