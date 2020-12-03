Дождались! Объявлено о старте массовой вакцинации от коронавируса в России

Коронавирус в России не думает сбавлять обороты. За последние сутки вновь был зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев заражения (+28 145). Каждый день от ковида умирают порядка 500 пациентов.
Народ все чаще задается вопросом: "Когда это закончится?!". Кажется, ответ появится в ближайшее время, потому что в стране приступают к массовой вакцинации. Согласно поручению Владимира Путина, в ближайшие недели будет готово более двух миллионов доз препарата "Спутник V", разработанный исследовательским центром имени Гамалеи.
Прививать людей начнут в Москве, чтобы "обкатать механизм" вакцинации. С 4 декабря подать заявку на введение препарата от коронавируса могут педагоги, медики и работники городских социальных служб. Через неделю-другую записаться на прививку смогут и другие граждане.
В столице уже подготовлены склады для препарата, также есть емкости для его транспортировки. Персонал, который будет вакцинировать людей, обучен. Прививочные пункты оснащены всем необходимым. Важно помнить: вакцинация от коронавируса в России добровольная.
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