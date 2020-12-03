Где чаще всего заражаются коронавирусом

Специалисты особенно внимательно относятся к опыту Китая. На данный момент в стране удалось достигнуть более-менее низких показателей по сравнению с остальным миром. Напомним, что ковид появился как раз здесь, поэтому изучение китайского опыта наиболее важно.
Чтобы ответить на вопрос, где заражаются коронавирусом чаще всего, ученые проанализировали данные более тысячи пациентов. Оказалось, что наивысшая вероятность подхватить ковид сохраняется при "семейной" самоизоляции.
Так, изучив статистику, специалисты заметили, что во время карантина люди часто взаимодействуют друг с другом. Соответственно, каждый день, проведенный в одном помещении с инфицированным, увеличивает риск заражения на 10%.
При этом ученые выяснили, какие места максимально безопасны. В период пандемии многие стараются пореже посещать медицинские центры, так как считают, что именно там можно заболеть. Однако это не так. Как оказалось, в поликлиниках и больницах, где соблюдают все правила безопасности, почти отсутствует риск подцепить ковид, сообщает Life.
Впрочем, специалисты напомнили, где можно заразиться коронавирусом, помимо дома и медицинских учреждений. Вероятность того, что вы заболеете китайской инфекцией после поездки на автобусе или после похода в ресторан, все еще высока.
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