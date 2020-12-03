Названы последствия повторного карантина для Украины: Добьет страну

Власти Украины не исключают повторного локдауна из-за распространения коронавируса. Философ Олег Сифер-Седов предостерег правительство страны от введения жестких мер.



Вероятность повторного локдауна из-за коронавируса на Украине составляет 100%, заявил ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. За новый карантин высказался и глава МВД Арсен Аваков.



Философ Олег Сифер-Седов предостерег власти от новых жестких мер. "Такой повторный карантин, конечно, добьет Украину окончательно", – убежден он.

Помогать людям в трудной ситуации власти не намерены, констатировал эксперт. Коммунальные платежи отменены не будут, а впереди зима – цифры в платежках вырастут, подчеркнул Сифер-Седов.

По его мнению, из-за коронавируса украинская система здравоохранения переживает кризис. А глава Минздрава Максим Степанов ни дня не проработал в системе здравоохранения, сказал эксперт в комментарии порталу "Украина.ру".

В середине ноября правительство Украины ввело карантин в выходного дня. В субботу и воскресенье не работали кафе, торговые центры и другие заведения.

спустя почти полчаса до меня дошло, что у нас введен карантин выходного дня, так что никакие магазины электроники не работают. замечательно, у меня будут весёлые выходные — Fломастером по книге (@dozy_librarian) November 28, 2020

Регионы восприняли инициативу центрального правительства в штыки. Многие города отказались вводить карантин из-за тяжелых экономических последствий.

Так, глава Тернополя Сергей Надал напомнил, что большую часть выручки заведения получают в выходные дни. Из-за карантина выходного дня часть населения потеряет работу, а город – поступления в бюджет, пожаловался он.